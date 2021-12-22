Didim'de 102 litre kaçak alkol ele geçirildi - Haberler
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Didim'de 102 litre kaçak alkol ele geçirildi

Didim'de 102 litre kaçak alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 102 litre kaçak alkol ele geçirildi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 102 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olay, Didim ilçesi Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında M.H.A. isimli şahsın işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramalarda 82 litre el yapımı rakı, 20 litre şarap ve 5 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli M.H.A. yakalanarak hakkında 5607 SKM suçundan gerekli işlemler yapıldı. - AYDIN

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