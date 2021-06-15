Didim'de 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Didim'de 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Didim'de 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında H.Ç. isimli şahsın İzmir ilinden yüklü miktarda ectasy hap getireceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda şahsın otobüsle Didim'e geleceği tespit edilerek, ilçeye giriş yaptığı sırada yakalandı. Şahsın yapılan aramasında 18 adet pembe, 22 adet turuncu, 60 adet mor renkte olmak üzere toplam 100 adet üçgen şeklinde üzerinde kurukafa sembolü bulunan ectasy hap ele geçirildi. H.Ç. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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