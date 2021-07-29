Didim, cinayete kurban giden Yağmur için tek yürek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didim, cinayete kurban giden Yağmur için tek yürek oldu

Didim, cinayete kurban giden Yağmur için tek yürek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz günlerde cinayete kurban giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Tayhan için Didim ayağa kalktı.

Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz günlerde cinayete kurban giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Tayhan için Didim ayağa kalktı.

Yağmur Tayhan'ın öldürülmesine tepki için Didim'de siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katıldığı yürüyüş düzenlendi. Vatandaşlar kadına şiddete karşı sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapılarak başta Tayhan olmak üzere öldürülen tüm kadınlar için basın açıklaması düzenlendi. Yürüyüşün esnasında vatandaşlar tarafından 'Artık yasta değil isyandayız, haklarımızdan hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz' yazılı pankartlar açıldı ve katledilen kadınların fotoğrafları taşındı. Yürüyüş Kent Meydanında Didim Kadın Platformu ve CHP Kadın Kolları tarafından yapılan basın açıklaması ile son buldu. - AYDIN

Didim, cinayete kurban giden Yağmur için tek yürek oldu
Didim, cinayete kurban giden Yağmur için tek yürek oldu
Didim, cinayete kurban giden Yağmur için tek yürek oldu
Didim, cinayete kurban giden Yağmur için tek yürek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Temel Karamollaoğlu
Magazin Reynmen Şeyma Subaşı Sevda Erginci Prens William
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Didim, cinayete kurban giden Yağmur için tek yürek oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:29:18. #1.16#

title