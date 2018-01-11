Didim CHP'nin Yeni Yönetiminden Protokol Ziyaretleri

CHP Didim İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetim kurulu protokol ziyaretleri kapsamında Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaretler bulundu.

CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Kadın Kolları Başkanı Figen Çakmakgil, Gençlik Kolları Başkanı Atakan Erdoğan ve ilçe yöneticilerinin yer aldığı CHP yönetimi protokol ziyaretleri gerçekleştirdi. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret eden CHP Didim İlçe yönetimi adına Başkan Nurettin Koçak ilk olarak parti yönetimini tanıtarak yapmak istedikleri çalışmalardan bahsetti. Kaymakam Türköz'de CHP'nin yeni yönetim kuruluna görevlerine başarılar dileyerek, ziyaretleri için teşekkür etti.

CHP Didim İlçe Örgütü ardından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İlçe Başkanı Koçak'a Atabay'a çiçek verdi. Ziyarette ilk konuşan İlçe Başkanı Koçak yeni süreç için birlik ve beraberlik mesajı vererek, 2019 yılında yapılacak seçimlere dikkate çekti. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise ziyaretlerinden dolayı CHP yönetimine teşekkür ederken "Parti içerisinde her zaman mücadele olacaktır. Bunu bitirecek tek şey samimiyet; bizim partinin sosyal demokrat yapıda olması da mücadeleyi doğruyor. Herkes fikrini baştan söylemesi daha güzel, zaman içerisinde birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Netice de önümüzde seçimler var ve büyük ittifaklar yapılıyor. Bizim bazı kişisel duyguları bir kenara bırakıp önce partimiz dememiz lazım. Geriye dönüp baktığımızda pişman olmayalım. Kadın ve Gençlik kollarıyla bir bütünlük kurmalıyız" dedi. - AYDIN