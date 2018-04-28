Didim CHP'de Yeni Üyelere Rozet Takıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde, CHP partiye yeni üye olanları rozet takma töreni gerçekleştirdi.

Belediye Düğün salonunda gerçekleşen rozet takma törenine CHP'li Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Başkan yardımcıları Salih Bankoğlu ve Ahmet Yılmaz, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan aday adayları ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende ilk konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Ülkemiz maalesef kötü günlerden geçiyor ama inancımız şu ki bu köprüden önceki son çıkışlar bizim için değil onlar için Bu ülkeyi bu cumhuriyeti bu laik cumhuriyeti bu hallere getirenler için son çıkışların hepsi kapalı. Bu milleti ortadan ikiye bölmeye kalktılar. Aklıselim olan kimse bunu kabul etmez ve kabul ettirilemez. Biz bu göleği giymeyiz kimse de giydiremez."ifadelerine yer verirken birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak seçimlere başarılı olacakları mesajını verdi.

CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ise rozet takma törenine katılan herkese teşekkür ederek; "Asıl mücadelemiz cumhuriyetimizi ortadan kaldırmak isteyen tek adam rejimini olduğu ülkemizin aydınlık günlere tekrar kavuşturmak için birlik ve beraberlik içerisinde halkımıza umut olmayı gerektiğidir" dedi.

Konuşmaların ardından MHP'den CHP'ye geçen meclis üyesi Levent Ataş'a, ADD Didim Şube Başkanı Türker Bacaksız'a Didim Rumeli romanlar Derneği Başkanı İlgin Var'a, Eğitim Sen Didim eski ilçe temsilcisi Haydar Pınarbaşı olmak üzere çok sayıda partiliye rozetleri takıldı. - AYDIN