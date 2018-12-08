Didim CHP'de Eda Demir İstifa Etti.

CHP Didim İlçe Yönetim Kurulu üyesi Eda Demir, partisindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

2017 yılında yapılan Genel kurulda CHP Didim ilçe yönetim kurulu seçilen ve daha sonra eğitim sekreterliği görevini üstlenen eğitimci Eda Demir, partisindeki görevinden istifa etti. Demir istifasını sosyal medya hesabından paylaştı. CHP'den mücadeleye devam edeceğini belirten Demir "Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli üyeleri ve emekçileri Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında olmaktan gurur duyan bir arkadaşınız kardeşiniz yoldaşınız olarak bir yıldır büyük emek ve fedakarlıkla yer aldığım ilçe yönetiminden istifa ediyorum. Cumhuriyet Halk Partili olmaktan partim için mücadele etmekten ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığı ve yolundan asla vazgeçmeyeceğimi altını çizerek belirtmek isterim bir eğitimci bir Anne ve Türk kadını olarak fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesillerin yetişmesi için çalışacağıma söz veriyorum."dedi.

Demir'in istifasıyla Aralık ayında seçilen CHP'nin yeni yönetimindeki istifa eden yönetici sayısı 4'ü buldu. - AYDIN