Didim Belediyespor Koçarlı Menderes'i farklı mağlup etti
Haberler » Güncel » Didim Belediyespor Koçarlı Menderes'i farklı mağlup etti - Haber

Didim Belediyespor Koçarlı Menderes'i farklı mağlup etti

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup maçında Didim Belediyespor deplasmanda Koçarlı Menderesspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

02.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:51
Didim Belediyespor Koçarlı Menderes'i farklı mağlup etti

Süper Amatör Lig 1. Grup maçında Belediyespor deplasmanda Menderesspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.


Didim Belediyespor deplasmanda Koçarlı Menderesspor'a konuk oldu. Koçarlı stadında oynanan karşılaşmada İlk yarı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında Didim belediyespor 55. Dakikada Muhammed Aka, 77. Dakikada Haluk, 89. Dakikada Mehmet Lök ve 90 + 3'te Kamil'in attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Didim belediyespor bu galibiyetle evine 3 puanla döndü. - AYDIN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler