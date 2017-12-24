Didim Belediyespor Deplasmanda Altın Buldu

Aydın Süper Amatör Lig takımlarından Didim Belediyespor, deplasmanda Aydın Esnafgücüspor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Aydın Süper Amatör kümede sezonun ilk devresinin son maçında Didim Belediyespor, deplasmanda Aydın Esnafgücüspor'a konuk oldu. Aydın 1. nolu sahada oynanan maçta Didim Belediyespor 20. dakikada Onur ve 35. dakikada Taylant'ın attığı gollerle ilk yarıyı 0-2 önde kapadı. Maçın ikinci yarısında Didim Belediyespor'lu Savaş takımının üçüncü golüne kaydetti ve maçı da 0-3 galip tamamladı.



Öte yandan diğer maçta ise Lider Yıldızspor deplasman da Karpuzlu Belediyespor ile 1-1 berabere kalınca Didim Belediyespor aldığı 3 puan ile ilk yarıyı 39 puan ile Lider olarak bitirdi. Yıldız Spor 38 puanda kaldı. - AYDIN