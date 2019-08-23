Didim Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

23.08.2019 12:31

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Didim Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı



Bölgesel Amatör Ligden Süper Amatör lige düşen ve yeni sezonda altyapısına ağırlık veren Didim Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan Mavi beyazlı takımda yeni transfer edilen ve U-19 takımından A takıma yükselen futbolcular ilk etap çalışmalarına katıldı. Antrenman çalışmasında U-19'dan A takıma yükselen oyuncuların heyecanları gözlerinden okundu. Didim Atatürk Stadından yapılan çalışmada futbolcular antrenörler Özgür gönül, Mustafa Yağcı ve Kasım Güneşer eşliğinde ilk çalışmasını yaptı.



Antrenmanı Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş, Kulüp koordinatörü Ali Rıza Gürbüz ile Kulüp yöneticilerinden Cemal Şahin izledi. Yeni sezon öncesinde yapılan ilk çalışmaya 26 futbolcunun katılırken, bir kaç antrenman sonrasında kimlerle yola devam edileceği kararının verileceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA