Didim Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı - Haberler
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Didim Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Didim Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı

Didim Belediyesi, CHP'li belediyelerin katılımı ile düzenlenen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı.

İSTANBUL (İHA) - Didim Belediyesi, CHP'li belediyelerin katılımı ile düzenlenen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasını belirlenmesi amacıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi başladı. 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında kapılarını açık tutacak olan CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Didim Belediyesi de yerini aldı.

Üreten Belediyecilik anlayışı ile tarıma destek vermek amacıyla, kentte birçok proje geliştiren Didim Belediyesi'nin standında, belediye tarafından hayata geçirilen Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığında üretilen doğal ve aromatik ürünler ve diğer ürünlerin tanıtımı gerçekleştiriliyor.

Tarımsal Kalkınma Zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Sosyal Belediyecilik anlayışı ile kentimizde ürettiğimiz tarımsal ve doğal ürünlerin tanıtımını gerçekleştirmek, ileriki yol haritamızı belirlemek için kalkınma zirvesinde yerimizi aldık. Burada Türkiye'nin her yerinden katılım gösteren kooperatif ve belediyelerle bilgi alışverişinde bulunduk. Didim lezzetlerini tüm Türkiye'ye tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılan Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Didim Belediyesi standını ziyaret etti. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay tarafından karşılanan Seyit Torun'a, Didim'e ait tarımsal ürünlerin ve doğal değerlerin tanıtımı gerçekleştirildi. - AYDIN

Didim Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı

Didim Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerini aldı

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