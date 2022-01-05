Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor - Haberler
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Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor

Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Didim Belediyesi, soğuk havaların etkili olduğu bu günlerde sıcak çorba ikramı ile vatandaşların içlerini ısıtmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi, soğuk havaların etkili olduğu bu günlerde sıcak çorba ikramı ile vatandaşların içlerini ısıtmaya devam ediyor.

İlçede gerçekleştirdiği sosyal projeler ile vatandaşların gönüllerine dokunan Didim Belediyesi, hava sıcaklıklarının düştüğü bu günlerde, kentin belirli noktalarında sıcak çorba ikramı ile vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı'na konulan ikram aracı ile vatandaşlar çorbalarını aldılar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, " Sıcak çorba ikramımızla, soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Didim Belediyesi ekiplerimiz, her hafta Salı günleri Cumhuriyet Meydanı'nda, Cuma günleri Merkez cami önünde vatandaşlarımıza çorba ikramı gerçekleştirecektir. Tüm halkımızı çorba ikramımıza bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor

Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor

Didim Belediyesi, sıcak çorba servisi ile yüzleri güldürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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