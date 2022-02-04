Didim Belediyesi örnek olmaya devam ediyor

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçede gerçekleştirilen etkinliklerde havai fişek kullanımının ve pet shoplarda canlı hayvan satışı yapılmasının yasaklanması yönündeki kararları nedeniyle olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Başkan Atabay, "Canlı hayvan satışını yasaklayan birçok belediyemiz daha oldu, kendilerine bunun için teşekkür ediyorum" dedi.

'İyi Yaşam Kenti Didim' sloganıyla hayata geçirdiği projeler ile Didim'i 7'den 70'e on binlerce vatandaş için daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bir kararıyla daha örnek oldu. 2021 yılı içerisinde alınan meclis kararı ile ilçede gerçekleştirilen etkinliklerde havai fişek kullanımını yasaklayan, hemen ardından alınan karar ile yine ilçe genelinde bulunan pet shoplarda canlı hayvan satışını yasaklayan Didim Belediyesi bu tasarruflarıyla vatandaşların takdirini kazanmış, sosyal medya ve ziyaretleri ile Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a ulaşan hayvan severler kendisine girişimlerinden dolayı teşekkür etmişti.

Kararların uygulamaya konulması sonrasında açıklamada bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, gece saatlerinde atılan havai fişekler nedeniyle ekolojik dengenin bozulduğunu belirterek, "Biz 6 yıl evvel organizasyonlarda havai fişek atımını durdurduk. Bunu bir meclis kararına da bağladık. Mümkün olduğu kadar da insanların mutlu günlerinde etkinliklere giderek durdurmak yerine daha evvelden uyarma ve yönlendirme yönünde bir önlem alarak düğünlerde, organizasyonlarda, eğlencelerde havai fişek kullanmamalarını kendilerinden istiyoruz, bunun sebeplerini de açıklıyoruz. Genelde bu tip eğlenceler gece saatlerinde yapıldığı için o zamanlarda kuşlar uyuyor, bir anda patlayan ışık ve gürültüyle birlikte yuvalarından uçuyorlar ve yönlerini kestiremedikleri için hayatlarını kaybediyorlar. Turizm ilçelerini sadece eğlenme yeri olarak değerlendirmemek lazım, evleri olan insanlar var ve onlar dinlenmek için geliyor. Bu kesimi de rahatsız etmemek lazım" dedi.

Pet shoplarda canlı hayvan satışının yasaklanmasının başta Kuşadası Belediyesi olmak üzere çeşitli şehirlerde ve ilçelerde de uygulamaya konulduğunu, kararı değerlendirme aşamasında olan belediyeler de olduğunu söyleyen Başkan Atabay, "Canlı hayvan satışını yasakladık ve bu hayvan dostu belediyemiz için gerçekten de örnek olacak olan bir karar. Hayvan satışını yasaklama kararı sonrasında Türkiye genelinden olumlu geri dönüşler aldık ve bu kararı birçok ilçe belediyemize de yolladık. Mesela bizim arkamızdan da Kuşadası Belediyesi aldı bu kararı, onlara da çok teşekkür ediyorum. Birçok belediyemizin de aynı yönde çaba sarf ettiğini biliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel