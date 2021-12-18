Didim Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Didim Belediyesi soğuk havalarda sıcak çorba ikramında bulunarak Didimlilerin içini ısıtmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Didim Belediyesi soğuk kış günlerinde Didimli vatandaşlara çorba ikram etti. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Merkez Cami önünde vatandaşlara çorba ikramında bulunulurken, vatandaşlar sıraya girerek çorbalarını aldı.

Soğuk havalarda içtikleri çorbalar ile ısınan Didimliler, duyarlı davranışından dolayı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür etti. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Sıcak çorba ikramımızla, soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN