Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı

Didim Belediyesi'nin soğuk kış günleri boyunca vatandaşlara çorba servis ettiği ikram aracı, pazar alanına gelen Didimlilerin ve pazarcı esnafının yüzünü güldürdü.

Didim Belediyesi'nin soğuk kış günleri boyunca vatandaşlara çorba servis ettiği ikram aracı, pazar alanına gelen Didimlilerin ve pazarcı esnafının yüzünü güldürdü.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının ani düşüşü Didim'de de etkili oldu. Hava sıcaklıklarının 2 dereceye kadar düştüğü kentte Didim Belediyesi vatandaşların içini ısıttı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Atabay'ın projeleri arasında yer alan 'İkram Aracı' ile çorba ikramına devam ediyor. Cumartesi günü kent merkezinde kurulan pazar alanına giden ikram aracında gün boyunca vatandaşlara ve pazarcı esnafına sıcak çorba ikramında bulunuldu. İkram aracında servis edilen sıcak çorbalardan ücretsiz olarak faydalanan vatandaş ve esnaflar, ikramlarından dolayı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a ve Didim Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı

Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı

Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı

Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Türkiye, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title