Didim Belediyesi'nden Personeline Vefa

Didim Belediyesi bünyesinde emekliye ayrılan ve kadroya geçemeyen taşeron işçilere çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay tarafından plaket verildi.

Didim Belediyesinden emekliye ayrılan personel ile kadroya geçemeyerek belediyedeki işlerinden ayrılmak zorunda kalan personele vefa örneği gösterildi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 22 personele bundan sonraki yaşamlarından başarılar dilerken "Aramızda emekliye ayrılan arkadaşlar da var; yasanın mağdur ettiği arkadaşlarda var. Biz isterdik ki böyle olmasın ama yasa bunu emrediyor. Sizlerle çalışmak benim için ayrı bir güzeldi. Eğer yasa da bir değişiklik olursa sizler bizim aklımızdasınız; ayrılsak ta gönlümüzdesiniz. Emeğiniz için teşekkürler; bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Atabay ayrılan personele teşekkür plaketi verdi. - AYDIN