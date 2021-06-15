Didim Belediyesi'nden Başkan Atabay'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama
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Didim Belediyesi'nden Başkan Atabay'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Didim Belediyesi'nden Başkan Atabay'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde dün akşam saatlerinde Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a yönelik yapılan saldırı girişimi ile ilgili belediyeden yazılı açıklamada bulunuldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde dün akşam saatlerinde Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a yönelik yapılan saldırı girişimi ile ilgili belediyeden yazılı açıklamada bulunuldu.

Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Dün akşam 23.30 sularında, Didim Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Atabay ve misafirlerine aniden haince bir saldırı düzenlenmiştir. Didim Marina'da eli sopalı kalabalık bir grubun aşağılık saldırısına maruz kalan Ahmet Deniz Atabay ve misafirlerinin durumlarında aciliyet bulunmamaktadır. Didim halkı bu saldırının hangi rant çetesi tarafından yapıldığını çok iyi bilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görevlisi bir belediye başkanına yapılmış bu saldırı, tüm kamu kurumlarına ve başkana yetki veren halkımıza yapılmıştır. Didim'in ve Didimlilerin hakkını savunmak için rant çetelerine karşı daha güçlü sesle, hep birlikte durmaya devam edeceğiz. Cesaretimizi arttıran bu saldırı karşısında tüm yetkili kurumları, failleri bulup cezalandırması için göreve davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri ve üyeleri bu tür menfur saldırılarla rant elde etmek isteyen çetelere asla geçit vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. - AYDIN

Didim Belediyesi'nden Başkan Atabay'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama
Didim Belediyesi'nden Başkan Atabay'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama
Didim Belediyesi'nden Başkan Atabay'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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