Didim Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 TL olacak - Haberler
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Didim Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 TL olacak

Didim Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 TL olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret ile ilgili verdiği müjdenin ardından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediyesi'nde asgari ücretin 4 bin 500 TL olacağını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret ile ilgili verdiği müjdenin ardından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediyesi'nde asgari ücretin 4 bin 500 TL olacağını duyurdu.

Başkan Atabay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği müjdeyi açıklıyoruz. Diğer tüm parti belediyelerimizde olduğu gibi Didim Belediyesi'nde de asgari ücret 4 bin 500 TL olacak. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor ve her zaman yanlarında olduğumu kendilerine iletiyorum. Daha refah bir Türkiye için" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Didim Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 TL olacak

Didim Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 TL olacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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