Didim Belediyesi ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor
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Didim Belediyesi ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor

Didim Belediyesi ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Didim Belediyesi vatandaşların daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilaçlama faaliyetlerini gece gündüz sürdürüyor.

Didim Belediyesi vatandaşların daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilaçlama faaliyetlerini gece gündüz sürdürüyor.

Didim Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara rahatsızlık veren yeşil otlar ve nemli havalarda ortaya çıkan yakarca türüyle mücadele için yoğun bir çalışma programı başlattı.

Vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan birisi olan yakarca türüne karşı etkili bir çalışma başlatan İlaçlama ekipleri, sabah 4'te başlayıp günün ilk ışıklarına kadar yakarcalar için ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Ramazan Bayramı'na kadar ilaçlama faaliyetlerini sürdürecek olan ekipler, havada nem oranı düşünce ilaçlama çalışmalarına son verecek.

İlaçlama çalışmaları hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay; "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini korumak için ekiplerimiz sabah 4'te ilaçlama çalışmalarına başlayıp günün ilk ışıklarına kadar çalışmaya devam ediyor. Yakarca türüne karşı başlatılan mücadelemiz havadaki nem oranı düşene kadar devam edecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Didim Belediyesi ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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