Didim Belediyesi can dostları unutmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Didim Belediyesi can dostları unutmuyor

Didim Belediyesi can dostları unutmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Didim Belediyesi ilçe genelindeki sokak hayvanlarının sağlığı ve beslenmeleri konusunda hassasiyetle çalışmalarını yürütüyor.

Didim Belediyesi ilçe genelindeki sokak hayvanlarının sağlığı ve beslenmeleri konusunda hassasiyetle çalışmalarını yürütüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, salgın dolayısıyla olumsuz etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Kent genelinde, kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park bahçe gibi yaşam alanlarında, bulunan can dostlarımızın mama ve su kaplarını temizleyen ekipler, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Konu ile ilgili bilgilendirmeler bulunan, A.Deniz Atabay "Korona virüs salgını dolayısıyla, yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Ekiplerimiz sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu park bahçe gibi alanlarda düzenli beslemeler gerçekleştiriyor. Can dostlarımız bize emanet" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Didim Belediyesi can dostları unutmuyor
Didim Belediyesi can dostları unutmuyor
Didim Belediyesi can dostları unutmuyor
Didim Belediyesi can dostları unutmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Salih Uçan Mesut Özil Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Didim Belediyesi can dostları unutmuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:09:45. #1.15#

title