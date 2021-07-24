Didim Belediyesi bayramda tam kadro görev yaptı
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Didim Belediyesi bayramda tam kadro görev yaptı

Didim Belediyesi bayramda tam kadro görev yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük gerçekleştirilen tatilde Didim Belediyesi tam kadro görev başında olması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük gerçekleştirilen tatilde Didim Belediyesi tam kadro görev başında olması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla 9 gün gerçekleştirilen tatilde, Didim nüfüsu beklenenin çok fazla üzerine çıkınca Didim Belediyesi tam kadro mesai gerçekleştirdi. Artan nüfusun taleplerini karşılamak ve olası aksaklıkların önüne geçebilmek için Didim Belediyesi'ne bağlı tüm müdürlüklerin kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin sıkıntı yaşamaması için 24 saat hizmet vermesi, vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı.

Didim nüfusunun beklenen çok fazla üzerine çıkmasına karşın birçok bölgede yoğunluklar yaşanırken, Belediye ekipleri vatandaşlara temiz ve sağlıklı bir ortam sağlamak için tam kadro görev başında bulundu.

Özellikle çöplerin toplanması ve çevre temizliği konularına hassasiyet gösteren Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tatil boyunca kentte ilk defa günlük 500 ton çöp topladı.

Tatil için Didim'i tercih eden tüm misafirlere teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Tatil nüfüsumuz beklenenin çok fazla üzerine çıktı. Kentimizdeki vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmalarımızı ara vermeden gerçekleştirdik. Özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Didim Belediyesi bayramda tam kadro görev yaptı
Didim Belediyesi bayramda tam kadro görev yaptı
Didim Belediyesi bayramda tam kadro görev yaptı
Didim Belediyesi bayramda tam kadro görev yaptı
Didim Belediyesi bayramda tam kadro görev yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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