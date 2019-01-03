Didim Belediye Meclisi Yeni Yılın İlk Toplantısını Yaptı

Didim Belediye Meclisinin yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Atabay'a borçlanma yetkisi verilmesi konusu da 3 CHP'li meclis üyesinin hayır oyu kullanması sebebiyle ret edildi.

Didim Belediye meclisinin 2019 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı. Ocak ayı ilk birleşimi Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapılırken toplantıya CHP'li Ercan Atasoy, Erdal Baylan ve MHP'li Salih Yarmacı katılmadı. Gündemin ilk maddesinde Meclis toplantı gün ve saati ile meclisin tatil edileceği ay belirlendi. Buna göre her ayın ilk Çarşamba günü saat 14: 00'de yapılmasına karar verilirken, meclisin tatil etmeden çalışması kararı alındı. Diğer madde de ise Denetim komisyonu üyeliği seçimi yapıldı.

Denetim komisyonu üyelikleri seçiminde ise Bağımsız meclis üyesi Onur Çağlar'ın vermiş olduğu önerge kapsamında MHP'nin meclis üyesi sayısının 3'e düşmesi ve komisyonlardaki temsiliyetinin ortadan kalması önergesinden yola çıkılarak komisyonlara 4 CHP'den 1 AK Partiden meclis üyesi seçildi. Buna göre CHP'den Hasan Yavuz, Ali Çağlari Celalettin Erol ve Sinan Ceyhan seçildi. İhtisas komisyonu seçimlerinde ise MHP'nin temsiliyetini kaybetmesinden dolayı meclis üyeliği seçimi yapıldı. Buna göre; İmar Komisyonuna Şakir Saruhan ve Levent Ataş, Hukuk komisyonuna Sevinç Karataş, Sağlık Komisyonuna Ahmet yılmaz ve Gençlik-spor komisyonuna Ali Çağlar seçildi.

Gündemde yer alan Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a, "Borçlanma Yetkisi Verilmesi" konusu ele alındı. Başkan Atabay 8 milyon TL'lik bir kredi için bu yetkinin istendiğini belirterek "Bu kredi devam eden hizmetler ve çalışmalar için kullanılacak. Esas amaç son günlerdeki değişikliklerden kaynaklı; asgari ücrete gelen zam, İmar barışının süresinin uzatılmasından dolayı imar barışından beklenen gelirlerin gelmemesi, affa giren cezalar ve vadesi geçmiş borçların ödenmemesi gibi konular dillendirildiğinde yekünde büyük bir meblağ tutuyor. Bu yetkiyi ilk olarak İller bankasından olmazda devlet bankalarından kullanma fikrimiz var..Zaten bir 5 yıllık süreçte bir kez kredi kullandık; onu da gününde ödeyip bitirdik" dedi.

Yapılan oylama neticesinde CHP grubundan Hatice Gençay, Hasan Yavuz ve Vedat Ege ile AK Parti ve MHP grubun hayır oyları neticesinde borçlanma yetkisi ret edildi.

Kadın Kooperatifi kurulması noktasında Madde komisyona havale edildi. Diğer maddeler ise imar komisyonuna sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA