Didim Belediye meclisi evcil hayvan satışı yasaklandı
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Didim Belediye meclisi evcil hayvan satışı yasaklandı

Didim Belediye meclisi evcil hayvan satışı yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de Belediye meclisinin kararıyla ilçe genelindeki Petshop'larda (evcil hayvan satan işyerleri) akvaryum ve kafesteki kanatlı hayvanlar hariç diğer hayvanların satılması yasaklandı.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de Belediye meclisinin kararıyla ilçe genelindeki Petshop'larda (evcil hayvan satan işyerleri) akvaryum ve kafesteki kanatlı hayvanlar hariç diğer hayvanların satılması yasaklandı.

Didim Belediye meclisinin Mayıs ayı olağan meclis toplantısında görüşülen konuda ilçe genelindeki Petshop'larda (evcil hayvan satan işyerleri) akvaryum ve kafesteki kanatlı hayvanlar hariç diğer hayvanların satılması yasaklandı. Meclis toplantısının ilk oturumunda Sağlık komisyonuna havale edilen konu İkinci oturumda ele alındı. Konuyla ilgili olarak Didim ilçe sınırları içerisindeki Petshop'larda evcil hayvan satışının yasaklanması konusu ele alındı. Buna göre akvaryum ve kafeste yaşayan kanatlı hayvanlar hariç diğer evcil hayvanların satışının yasaklanması konusu oy birliğiyle kabul edildi.

"Evi yanan aileye belediye destek olacak"

Gündemin beşinci maddesinde yer alan İmar komisyonuna sevk edilen Fevzipaşa mahallesi Sahnet cennet mevkiindeki plaja "Beyazkum" plajının adının verilmesi konusu oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Balat Mahallesi'nde evi yanan Semra Güngör'ün evinin belediye tarafından yapılması konusu oy birliğiyle kabul edildi. - AYDIN

Didim Belediye meclisi evcil hayvan satışı yasaklandı
Didim Belediye meclisi evcil hayvan satışı yasaklandı
Didim Belediye meclisi evcil hayvan satışı yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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