Didim Belediye Meclisi Eğitim Merkezi İçin Yetki Verdi

Didim Belediye Meclisinin Aralık ayı ikinci oturumunda, Didim Belediyesi bünyesinde açılması planlanan eğitim ve uygulama merkeziyle ilgili olarak Başkan Atabay'a yetki verildi.

Didim belediyesinin Aralık ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın şehir dışında olması sebebiyle toplantıya başkan vekili İbrahim Eray başkanlık etti. Gündemde komisyonlara havale edilen 3 madde ele alındı. İlk maddede 2019 yılında belediye bünyesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi konusu görüşülürken madde oy çokluğuyla kabul edildi. İkinci maddede ise Didim belediyesince bastırılan "Mübadil lezzetler Didim" kitabının satış fiyatı ele alındı. Kitabın ücretsiz olması önerisi de getirilirken 2018 yılı için kdv dahil 13 TL, 2019 yılında KDV dahil 15 TL olması konusu oy birliğiyle kararlaştırıldı. Gündemin üçüncü maddesinde ise Didim Belediyesi bünyesinde açılması planlanan eğitim ve uygulama merkeziyle ilgili olarak Başkan Atabay'a yetki oy birliğiyle kabul edildi. - AYDIN