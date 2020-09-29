Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?
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Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?

29.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:16

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın ilçenin göbeğine diktiği heykelin sevgilisine ait olduğu iddiası tartışma yarattı.

2 ay boyunca S.T. isimli kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'la ilgili tartışma yaratacak bir iddia daha ortaya atıldı. Atabay'ın başkanlığı döneminde ilçenin göbeğine dikilen kadın heykelinin sevgilisine ait olduğu öne sürüldü.

BİR TÜRLÜ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Son dönemlerde cinsel saldırı iddiaları ile gündeme gelen ve konuyla ilgili savcıya ifade veren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, şimdi de heykel skandalıyla adından söz ettiriyor. Atabay'ın ilçenin en gözde meydanlarından birine diktirdiği Medusa heykelinin aslında sevgilisine ait olduğu ileri sürüldü.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Öte yandan Atabay, hakkında çıkan haberlerle ilgili geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada kendisine komplo kurulduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Tüm Didimli hemşehrilerimizin bildiği ve son yerel seçimde sandıkta da gösterdiği gibi göreve geldiğimiz günden bu yana rant çevrelerine karşı mücadelemiz devam etmektedir. Bu mücadelemiz nedeniyle, öncesinde evimin kurşunlandığı, bilinmeyen numaralardan iftira mesajları yayıldığı, defalarca tehdit, hakaret ve kumpas teşebbüslerine uğradığım da tüm kamuoyunca gayet yakından bilinmektedir. Bu konularla alakalı tarafımdan tüm hukuki işlemler başlatılmıştır. Geldiğimiz noktada da sahte kurgularla, sahte kişilerle yeni bir komplo girişimi ile karşı karşıyayız. Hakkımda bir şikayet olmadığı gibi komplocular hakkında tarafımdan suç duyurusunda bulunulmuştur. Rant çevreleri ile mücadelem ne pahasına olursa olsun yılmadan devam edecektir."

Atabay'ın diktirdiği heykel ve sevgilisi olduğu öne sürülen kadın;

Didim Belediye Başkanı'nın ilçenin göbeğine diktiği heykel tartışma yarattı
Didim Belediye Başkanı'nın ilçenin göbeğine diktiği heykel tartışma yarattı
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?

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