Didim Belediye Başkanı Atabay ile avukatı, bir grubun sopalı saldırısına uğradı

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Deniz Atabay ile avukatı, restoranda sopalı bir grubun saldırısına uğradı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Deniz Atabay ile avukatı, restoranda sopalı bir grubun saldırısına uğradı.

Didim Marina'da bulunan bir restorana sopalarla gelen grup, Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a saldırdı.

Saldırganlar, garsonların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı. Vücudunda darp izi bulunduğu belirtilen Belediye Başkanı Atabay ve avukat Bulut, sağlık kontrolü için özel bir hastaneye götürüldü.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olaya ilişkin 6 şüpheliyi yakaladı.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da olayın hemen ardından Didim Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Atabay ile avukatının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Aydın Valiliği, Didim Kaymakamlığı, İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin gerekli çalışmaları yaptığını aktaran Çankır, "CHP olarak tüm kadrolarımızla belediye başkanımızın yanındayız. Bugüne kadar illegal işlere pabuç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanından açıklama

Belediye Başkanı Deniz Atabay, tedavisinin ardından Altınkum Sahili'ndeki zabıta kontrol noktasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Saldırının, ruhsatsız olduğu için bir otelin mühürlenmesinden kaynaklandığını ileri süren Atabay, şöyle konuştu:

"Otel olamayacak, otel özelliklerine haiz olmayan bir binayı otele çevirmeye çalışıyorlar. Olmaz öyle bir şey. Bizden işletme ruhsatı istediler. Verebilmemiz mümkün değil. Gayrikanuni bir şey veremeyiz. Ruhsatsız şekilde çalıştırmaya kalktılar, biz mühürlemeye gittiğimizde 1,5 ay önce yürütmeyi durdurma kararı vermek için başvurdular. Pandemiden dolayı da mahkemeler ağır çalıştı. Fakat sonradan bunların bu talebi mahkemece reddedildi. Biz de mahkeme kararıyla dün gittik orayı mühürledik. Akşam da bu olay meydana geldi. Yıldıramazlar bizi. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz."

Emniyete teşekkür

Bu süreçte kendisinin itibarsızlaştırılmaya da çalıştığını öne süren Atabay, şunları kaydetti:

"Misafirlerimiz varken kalleşçe sopalarla saldırıp bizi darp etmeye kalktılar. Bir mücadele geçti. Bu kadar kalleşçe bir saldırı olmaz. Emniyet güçleri failleri yakalamış. Emniyet camiasına teşekkür ediyorum. Didim halkı bize sahip çıkıyor. Buradan sesleniyorum. Akıllarını başlarına alsınlar. Kanun çerçevesi içerisinde iş hayatlarına devam etsinler. Halkı rahatsız etmesinler. Didim halkının tamamına eşit şekilde paylaşılması gereken o zenginlikleri kendilerine alıp sefa sürmeye çalışmasınlar. Biz görevde olduğumuz sürece buna müsaade etmeyeceğiz."

Belediye Başkanına destek

CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP ve İYİ Partili ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Didim Belediyesi önünde toplanarak Atabay'a destek verdi.

Burada toplananlara hitap eden Atabay, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Atabay, şunları kaydetti:

"Didim'in bağırsaklarını temizleyeceğiz. Bunlar bir daha dönmeyecekler gibi, tabii ki kendi istekleriyle hiç kimse, kimseyi zorla bir yere yollayamaz. Başlarını önlerine eğdireceğiz ve o şekilde çekip gidecekler. Kanunlar çerçevesi içerisinde iş yapan ve yaşayan, bir başkasının hakkını gasbetmeyi düşünmeyen bir birey olarak yaşamak isterlerse başımızın üstünde yerleri var."

Tezcan ise her zaman Atabay'ın yanında olduğunu, bu saldırıların kendilerini daha da büyütürken, saldırıyı yapanları ve onları destekleyenleri ise küçülttüğünü dile getirdi.

Saldırıyı kınadığını belirten Yıldız da ranta geçit verilmediği için bu tip durumlarla karşılaşıldığını savunarak, hem partisinin hem de Didim halkının belediye başkanına sahip çıktığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun