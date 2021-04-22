Didim AK Parti'den Ramazanda gönül seferberliği
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Didim AK Parti'den Ramazanda gönül seferberliği

Didim AK Parti'den Ramazanda gönül seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Didim İlçe Teşkilatı Ramazan ayı dolayısıyla gönül seferberliği kapsamında ilçe genelinde mahallelerde ziyaretler gerçekleştiriyor.

AK Parti Didim İlçe Teşkilatı Ramazan ayı dolayısıyla gönül seferberliği kapsamında ilçe genelinde mahallelerde ziyaretler gerçekleştiriyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Ak Parti heyeti, ihtiyaç sahibi ailelere de yardım kolileri ulaştırıyor.

AK Parti Didim İlçe Teşkilatı Ramazan ayında mahallelerde hane ziyaretlerini sürdürüyor. Ramazan ayında belirlenen program kapsamında tüm mahalleler tek tek gezilirken İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Kadın kolları başkanı Esma Akça ve Gençlik Kolları Başkanı Melik Vela ile bazı ilçe yöneticileri ziyaretlerde hane sahiplerinin sorunlarını dinleyerek, ihtiyaç sahibi ailelere de yardım kolileri ulaştırıyor.

AK Parti İlçe başkanı Maşallah Subaşı Ramazan ayında mahalle başkanlarıyla birlikte her gün bir mahalleye gittiklerini kaydederek "Günlük 100 haneye ziyaret gerçekleştiriyoruz. Sorunlarını dinliyoruz. Ramazanda 1500 haneye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca çam sakızı çoban armağanı yardım kolilere ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca ziyaretlerimiz sürecek" dedi. - AYDIN

Didim AK Parti'den Ramazanda gönül seferberliği
Didim AK Parti'den Ramazanda gönül seferberliği
Didim AK Parti'den Ramazanda gönül seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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