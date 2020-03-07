Didim açıklarında yardım isteyen sığınmacılar kurtarıldı

07.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:50

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yardım çağrısı yapan sığınmacılar kurtarıldı.

Yunanistan'a geçmek üzere Didim'den lastik botla denize açılan 55 sığınmacı, Yunan Sahil Güvenliğinin geri itmesi sonucu denizde mahsur kaldı.

Yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği bottaki Suriye ve Afganistan uyruklu 27'si çocuk, 10'u kadın toplam 55 sığınmacı, karaya çıkarıldı. Sığınmacılara battaniye ve gıda yardımı yapıldı.

Kaynak: AA