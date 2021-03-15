Didim açıklarında sürüklenen lastik bottaki 22 sığınmacı kurtarıldı
15.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:21
Ege Denizi'nde, Aydın'ın Didim ilçesi Manastır Koyu açıklarında sürüklenen lastik bottaki 22 sığınmacıyı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıldı.
Ege Denizi'nde, Aydın'ın Didim ilçesi Manastır Koyu açıklarında sürüklenen lastik bottaki 22 sığınmacıyı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıldı.
Motor arızası nedeniyle bir lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bottaki 22 sığınmacıyı alarak kıyıya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun