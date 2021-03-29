Didim açıklarında sürüklenen lastik bottaki 12 sığınmacı kurtarıldı
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Didim açıklarında sürüklenen lastik bottaki 12 sığınmacı kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Didim açıklarında sürüklenen lastik bottaki 12 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 12 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 12 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında bir lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, bottaki 12 yabancı uyrukluyu kurtardı.

Kıyıya çıkartılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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