Didim açıklarında 57 kaçak göçmen yakalandı
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Didim açıklarında 57 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı.

30.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:18
Didim açıklarında 57 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın ilçesinde, lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı.

Tekağaç Burnu açıklarında geçen perşembe günü Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, Suriye uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı.11'i erkek, 13'ü kadın, 33'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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