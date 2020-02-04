Didim açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Pazar günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Didim açıklarında, lastik botla Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Lastik botu durduran ekipler, 16'sı Filistin ve 15'i Suriye uyruklu olmak üzere 31 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.