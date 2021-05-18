Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından iki can salı içerisinde bırakılan 23 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından iki can salı içerisinde bırakılan 23 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 06.05 sıralarında Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Didim Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan iki can salı içerisindeki toplam 23 düzensiz göçmen başarılı operasyonlarla kurtarıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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