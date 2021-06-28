Didim açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Didim açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla, yurt dışına geçmek isteyen 21 düzensiz göçmen, yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla, yurt dışına geçmek isteyen 21 düzensiz göçmen, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bahse konu göçmenlerin bölgede bulunan bir balıkçı teknesi üzerine alındığı bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salı içerisinden balıkçı teknesine transfer edilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(Hüseyin Çalışkan - İsmail Ümit Dilşen/ İHA)

Didim açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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