Didim, 2021 yılına hazırlanıyor
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Didim, 2021 yılına hazırlanıyor

21.12.2020 16:34 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:38
Didim, 2021 yılına hazırlanıyor

Didim Belediyesi kentin tüm mahallelerinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi kentin tüm mahallelerinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Didim'in birçok bölgesinde bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler Efeler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaya geçidi ve kaldırımlarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bunların yanı sıra ekipler mevcut sokak ve kaldırımlarda bakım onarım ve tadilat çalışmalarını sürdürerek Didim'i 2021 yılına hazırlıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Personellerimiz belirlenen program çerçevesinde kentin bir çok bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - AYDIN

Didim, 2021 yılına hazırlanıyor
Didim, 2021 yılına hazırlanıyor
Didim, 2021 yılına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:41:12. #1.15#
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