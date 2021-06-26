Didik didik arayarak yılanı saklandığı delikten böyle çıkardılar
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Didik didik arayarak yılanı saklandığı delikten böyle çıkardılar

Didik didik arayarak yılanı saklandığı delikten böyle çıkardılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir vatandaşın bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak doğaya salındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir vatandaşın bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak doğaya salındı. Paniğe kapılan vatandaşlar ise yılanın yakalanmasının ardından sakinleşebildi.

Düzce'de bir evin bahçesinde yılan paniği yaşandı. Edinilen bilgilere Düzce Kültür Mahallesi Müteferrika Sokak üzerinde ikamet eden Görkem Dursun, evinin merdivenlerinde sarı yılanı fark etti. Yılandan kurtulamayacağını anlayan vatandaş durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın son görüldüğü yerlerde araştırma yaptı. Evin dört bir yanında arama yapan ekipler son olarak görüldüğü yerde tekrar arama yaptığı esnada yılanın saklandığı yeri tespit etti. Saklandığı delikten dikkatlice çıkartılan ve zehirli olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince özel çantaya konularak başka bir alanda doğaya salındı.

Bahçelerinde yılan paniği yaşayan vatandaşlar ise yılanın yakalanmasının ardından sakinleşebildi. - DÜZCE

Didik didik arayarak yılanı saklandığı delikten böyle çıkardılar
Didik didik arayarak yılanı saklandığı delikten böyle çıkardılar
Didik didik arayarak yılanı saklandığı delikten böyle çıkardılar
Didik didik arayarak yılanı saklandığı delikten böyle çıkardılar
Didik didik arayarak yılanı saklandığı delikten böyle çıkardılar
Didik didik arayarak yılanı saklandığı delikten böyle çıkardılar
Didik didik arayarak yılanı saklandığı delikten böyle çıkardılar
Didik didik arayarak yılanı saklandığı delikten böyle çıkardılar
Didik didik arayarak yılanı saklandığı delikten böyle çıkardılar
Didik didik arayarak yılanı saklandığı delikten böyle çıkardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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