Didier Drogba'nın Chelsea Formasıyla En İyi Anları 9 sezon forması giyen Fildişi Sahilli santrafor Didier Drogba, Chelsea'da geçirdiği 9 sezon boyunca Stamford Bridge'ta 381 maça çıktı. Mavilerle 4 kez Premier Lig şampiyonu ve UEFA Şampiyonalar Ligi şampiyonu olan Drogba'nın Chelsea formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için derledik.

9 sezon forması giyen Fildişi Sahilli santrafor Didier Drogba, Chelsea'da geçirdiği 9 sezon boyunca Stamford Bridge'ta 381 maça çıktı. Mavilerle 4 kez Premier Lig şampiyonu ve UEFA Şampiyonalar Ligi şampiyonu olan Drogba'nın Chelsea formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için derledik. Kaynak: Dugout