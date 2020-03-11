Didier Drogba'nın Chelsea Formasıyla En İyi Anları
9 sezon forması giyen Fildişi Sahilli santrafor Didier Drogba, Chelsea'da geçirdiği 9 sezon boyunca Stamford Bridge'ta 381 maça çıktı. Mavilerle 4 kez Premier Lig şampiyonu ve UEFA Şampiyonalar Ligi şampiyonu olan Drogba'nın Chelsea formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için derledik.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
9 sezon forması giyen Fildişi Sahilli santrafor Didier Drogba, Chelsea'da geçirdiği 9 sezon boyunca Stamford Bridge'ta 381 maça çıktı. Mavilerle 4 kez Premier Lig şampiyonu ve UEFA Şampiyonalar Ligi şampiyonu olan Drogba'nın Chelsea formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için derledik.
Kaynak: Dugout