Didier Drogba'nın 2009-10 Sezonu Chelsea formasını toplamda 381 kez giymiş Fildişi Sahil'li yıldız santrafor Didier Drogba'nın Premier Lig'in 2009-10 sezonunda çıktığı 32 maçta 29 gol atarak gol krallığını kazandığı sezonda ki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

Chelsea formasını toplamda 381 kez giymiş Fildişi Sahil'li yıldız santrafor Didier Drogba'nın Premier Lig'in 2009-10 sezonunda çıktığı 32 maçta 29 gol atarak gol krallığını kazandığı sezonda ki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout