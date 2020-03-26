Didier Drogba'nın 2009-10 Sezonu
Chelsea formasını toplamda 381 kez giymiş Fildişi Sahil'li yıldız santrafor Didier Drogba'nın Premier Lig'in 2009-10 sezonunda çıktığı 32 maçta 29 gol atarak gol krallığını kazandığı sezonda ki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
26.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:01
Chelsea formasını toplamda 381 kez giymiş Fildişi Sahil'li yıldız santrafor Didier Drogba'nın Premier Lig'in 2009-10 sezonunda çıktığı 32 maçta 29 gol atarak gol krallığını kazandığı sezonda ki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout