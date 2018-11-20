Didem Soydan Yarı Çıplak Paylaşımıyla Hayran Bıraktı
Paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü model Didem Soydan, moda çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Soydan, o anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
Cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü model Didem Soydan, cüretkar paylaşımıyla Instagram'a damga vurdu.
"MODELLİĞİN HAKKINI VERİYORSUNUZ"
Ünlü model Didem Soydan, bir moda çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Çarşafa dolanarak çıplak şekilde poz veren Didem Soydan, takipçilerini adeta büyüledi.Soydan'ın paylaşımını kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Soydan'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi fotoğrafa, "Modelliğin tam anlamıyla hakkını veriyorsunuz." yorumunu yaptı.
EV HALİNİ PAYLAŞMIŞTI
Güzel model Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde ev halini paylaşmıştı. Soydan paylaşımıyla takipçilerinden tam not almıştı.
YORUMLAR (11)
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sana ölürüm ben yaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Soyun kurusun didem bu ne halCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadın düzenli olarak soyunuyor,tanıyan ulaşıcak biri varsa kış geldi üşütecek söyleyinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu karı da hergün haber olmak için be yapacagını şaşırdıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu nedir arkadaş yav budamı haber? Şu saçmalıkların reklamını birakın. Şunun nesine hayran oluncak anlayamadım gitti.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır