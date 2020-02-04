Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
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Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, Miami'ye tatile gitti. Ünlü mankenin ayna karşısındaki pozu çok konuşuldu.

04.02.2020 20:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:41
Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen , 'ye tatile gitti. Ünlü mankenin ayna karşısındaki pozu çok konuşuldu.

Gerek güzelliği gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü manken, bu defa çekici fiziğini sergiledi.

Mimai'de güneşin tadını çıkartan ve bronz bir vücuda sahip olan Soydan, kaldığı otel odasında çektiği fotoğrafı 'Miami bronzluğu' notuyla paylaştı.

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