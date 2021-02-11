Didem Soydan ile Burak Deniz birbirine girdi! Komşuları polis çağırdı
11.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:51
Maraşlı dizisinin başrol oyuncuları Burak Deniz ile Alina Boz bir dergi için kapak çekimi yaptı. Burak Deniz'in sevgilisi Didem Soydan kıskançlık krizine girdiği iddia edildi. Hatta kavga eden ikiliyi polisin ayırdığı öne sürüldü. İşte şok iddianın ayrıntıları...
Akşam'dan Yasemin İlan'ın haberine göre; Görüntülerde ikilinin birbirine yakınlığından rahatsız olan Didem Soydan, o akşam Nişantaşı'ndaki evine gelen Burak Deniz'i kapıdan kovdu.
Kaynak: Snob Magazin