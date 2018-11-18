Didem Soydan'dan İç Çamaşırlı Ev Hali Paylaşımı

Cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü model Didem Soydan, ev halini paylaştığı sütyenli fotoğrafıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

EV HALİNİ PAYLAŞTI

Didem Soydan, yaptığı her paylaşım, attığı her tweet gündeme geliyor, konuşuluyor. Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapana Didem Soydan takipçilerini kendine hayran bıraktı. Zaman zaman hakkında eleştirilere cevap Didem Soydan, paylaşımlarını yoruma kapamayı da ihmal etmiyor. Didem Soydan bu kez bikinili ev halini takipçileriyle paylaştı.

ASANSÖR POZUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden siyah elbiseli cesur fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Didem Soydan, takipçilerinden tam not almıştı. Didem Soydan'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Acaba asansör akımı tekrar mı geliyor?" yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Didem hanım kadın deyince akla ilk gelen nadir isimlerdensiniz" yorumunu yapmıştı.