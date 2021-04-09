Didem Soydan'dan Erol Köse'ye tazminat davası
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Didem Soydan'dan Erol Köse'ye tazminat davası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Didem Soydan'dan Erol Köse'ye tazminat davası

Model Didem Soydan, kendisine sosyal medya hesabından 'pornocu' dediğini iddia ettiği Erol Köse'ye açtığı 20 bin liralık tazminat davasında uzlaşmayı kabul etmedi.

Model Didem Soydan, kendisine sosyal medya hesabından 'pornocu' dediğini iddia ettiği Erol Köse'ye açtığı 20 bin liralık tazminat davasında uzlaşmayı kabul etmedi. Mahkeme, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.

Manken Didem Soydan, Erol Köse'ye sosyal medya hesabından kendisine 'pornocu' dediği iddiasıyla 20 bin liralık tazminat davası açtı. Davaya karşı mahkemeye dilekçe sunan Köse, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını belirterek davanın reddini talep etti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Didem Soydan'ın avukatı katıldı. Duruşmada beyanda bulunan Soydan'ın avukatı, "Erol Köse, sosyal medya üzerinden paylaşımlarında Didem Soydan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Biz beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Davamızın kabulüne karar verilsin. Erol Köse ile sulh olmak istemiyoruz. Tanıklarımızın dinlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki duruşma Soydan'ın tanıklarının dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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