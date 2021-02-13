Didem Soydan, Burak Deniz'in eski aşkı Büşra Develi hakkında yıllar önce bakın ne demiş
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Didem Soydan, Burak Deniz'in eski aşkı Büşra Develi hakkında yıllar önce bakın ne demiş

13.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:50
Didem Soydan, Burak Deniz'in eski aşkı Büşra Develi hakkında yıllar önce bakın ne demiş

Didem Soydan ile Burak Deniz aşkı tam gaz devam ediyor. Didem Soydan'ın Burak Deniz ile Büşra Develi'nin aşk yaşadığı dönemde yaptığı dikkat çekici yorum ortaya çıktı. İşte Didem Soydan'ın Burak Deniz'in eski aşkı Büşra Develi hakkındaki düşüncesi...

Snob Magazin'in haberine göre; Bir dergi için kamera karşısına geçen Burak Deniz'in, Maraşlı dizisindeki partneri Alina Boz ile samimi pozları nedeniyle sevgilisi Didem Soydan ile arasının açıldığı iddia edilmişti.

'AYRILIK YOK'

Didem Soydan, "Mesleği 17 yıldır modellik olan biri çekim mi kıskanır?" diyerek, kavga ve ayrılık dedikodularını yalanlamıştı.

Didem Soydan hakkında bugün şaşırtan bir gerçek daha gün yüzüne çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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