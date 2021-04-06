Didem Soydan'ın cinsel yönelimi şaşırttı
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Didem Soydan'ın cinsel yönelimi şaşırttı

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Didem Soydan'ın cinsel yönelimi şaşırttı

Oyuncu Burak Deniz ile yaşadığı aşkla gündemde olan model Didem Soydan'dan şaşırtan cinsel yönelim itirafı geldi. İşte Soydan'ın açıklamaları...

"Cinsel yönelimimi sorguladığım zamanlar oldu" diyen Soydan, "Bu konuda gizli saklım yok. Benim için bir önem arz etmiyor. Öğrendiklerimiz ve bize öğretilenler arasında uçurumlar var. Bu zamana dek ilişkilerim hep heteroseksüel kişilerle oldu. Ama mesela New York'tayken bir kız, bir erkek gibi peşime düştü. Onunla ilgili hiçbir şey beni ne duygusal ne de cinsel olarak çekti." ifadelerini kullandı.

YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına çarpıcı açıklamalar yapan Soydan, fantezisini de ilk kez açıkladı.

Ünlü manken, "Eve ayakkabıyla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var. Zayıf yönlerimle onları göstermeyerek başa çıkıyorum. Annemden böyle öğrendim" sözleriyle şaşkına çevirdi.

37 yaşındaki Didem Soydan iddialı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Kaynak: Snob Magazin

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