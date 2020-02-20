Didem'in Karasu Nehri'nde cansız bedeni bulundu

20.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:46

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, ailesiyle tartışıp 10 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen lise öğrencisi Didem Turan'ın (17), cansız bedenine ulaşıldı. Havanın ısınmasıyla Karasu Nehri'ndeki buz tabakası eriyince kadavra köpeği tarafından cansız bedeni bulunan Didem Turan'ın, intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde oturan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü, Aşkale İMKB Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. O günden beri her yerde aranan Didem'in bugüne kadar izine rastlanmadı. Polis ekipleri genç kızın anne, üvey baba, okul, mahalle arkadaşları, komşuları, akrabaları, öz babası, dayıları ile o tarihte yoldan geçen şehirlerarası otobüs ve kamyon şoförlerini tespit edip, ifadesine başvurdu.

Kaynak: DHA

Polis ilçe merkezinde, jandarma ise kırsalda çalışmalarını 10'uncu günde de sürdürdü. Ağırlıklı olarak Karasu baraj gölü ve çevresinde gece yarılarına kadar arazide çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün çalışmalara yeniden başladı. Atladıktan sonra akıntıya kapıldığı düşünülen ve uzun süre sürüklenen genç kızın cesedinin, buz tabakasının altında sıkıştığı ortaya çıktı. Hava sıcaklığının artması ile Karasu Nehri'nde 30 santimlik buz tabakası eriyince çalılıklar arasına çıkan genç kızın cansız bedeni jandarmanın kadavra köpeği tarafından bulundu. Olay yerinde gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası liseli Didem'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. İntihar ettiği üzerinde durulan genç kızın cesedi, otopsi için Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.