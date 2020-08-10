Didem Ceran kimdir? Didem Ceran nereli, kaç yaşında?
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Didem Ceran kimdir? Didem Ceran nereli, kaç yaşında?

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, yarışmanın ardından sosyal medya paylaştığı birbirinden ilginç videolarlar adından söz ettirmeye devam etmişti. Son olarak Tamer Karadağlı ile birlikte oldupu öne sürülen Didem Ceran kaç yaşında?

Didem Ceran kimdir? Didem Ceran nereli, kaç yaşında?
10.08.2020 13:54 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:58

Didem Ceran, Kayseri'de doğdu ve kısa bir evlilik yaşadı. 2006 yılında Oryantal Star yarışmasına dahil oldu. Sıra dışı paylaşımlarıyla sık sık sosyal medyada gündeme oturuyor. Didem Ceran hayatı haberimizde...

DİDEM CERAN KİMDİR?

Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Popüler isim, genç yaşta1,5 yıl sürecek bir evlilik yaşadı ve evliliğin ardından İstanbul'a taşındı.

Didem Ceran, 2006 yılında 'Oryantal Star' yarışmasına katıldı. Ardından Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Sosyal medyadaki videoları ile de magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

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