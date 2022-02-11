Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme son bölüm izle! Show TV Didem Arslan Yılmaz'la 363. bölüm full HD izle! Yeni bölümde neler olacak?

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 362. Bölümünde; Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç, Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın çocuklarının suçladığı üvey anne Rukiye Öz ile yüzleşti.

2016 yılında evinin önünden kaybolan 6,5 yaşındaki Yasin Şahin'in annesi Ümmü Şahin ve babası Yavuz Şahin Vazgeçme'ye başvurdu.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE!



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