Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! 26 Ocak Çarşamba Didem Arslan' Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 350. Bölümünde; Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan olay herkesi şok etti. 16 yaşındaki Damla Demir'in telefonunda komşusuna yönelik taciz iddiaları yer aldı. Damla Demir'in babası Özcan Demir yaşananları Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de anlattı. Damla Demir'in annesi Emine Hanım canlı yayına bağlandı.

Konya'da evinin önünden kaybolan ve 2016 yılından bu yana haber alınamayan Yasin Şahin'in annesi Ümmü Şahin ve babası Yavuz Şahin katıldı. Yavuz Şahin'in kardeşi canlı yayına bağlandı.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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