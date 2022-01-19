Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! 19 Ocak Çarşamba Didem Arslan' Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri döndü ve izleyiciler de Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izleme linkini araştırdı. İşte, 19 Ocak Çarşamba Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı!

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 345. Bölümünde; Kocasını seven Tuğba Samur katıldı. Görümcesinin eşiyle arasını bozmaya çalıştığını söyleyen Tuğba Sabur, eşi Lütfü Samur'un ailesiyle yüzleşmek için Vazgeçme'ye başvurdu.

Konya'da evinin önünden kaybolan ve 2016 yılından bu yana haber alınamayan Yasin Şahin'in annesi Ümmü Şahin ve babası Yavuz Şahin katıldı. Ümmü'nün ablası Makbule'nin eşi Eyüp'ün Ümmü'ye hat aldığı ileri sürüldü. Yayına bağlanan Eyüp, iddiaları yanıtladı.

Ümmü'nün ablası Fatma, Vazgeçme ekibine konuştu.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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