Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! 1 Şubat Salı Didem Arslan' Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 354. Bölümünde; 2016 yıllında evinin önünden kaybolan 6,5 yaşındaki Yasin Şahin'in annesi Ümmü Şahin ve babası Yavuz Şahin Vazgeçme'ye başvurdu. Ümmü Şahin, Yavuz ile tartıştığında sinirle ağzından "Çocuğu sen öldürdün!" suçlamasının çıktığını ve bununla ilgili bir rüya gördüğünü anlattı.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın kızı Mercan Öz, babasının kendisinden 45 yaş küçük karısı ve sevgilisi tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

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